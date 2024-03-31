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انخفاض خسائر "إعمار المدينة الاقتصادية" 78 % إلى 253 مليون ريال بسبب بيع عدد من الأراضي الصناعية والعقارات

انخفاض خسائر "إعمار المدينة الاقتصادية" 78 % إلى 253 مليون ريال بسبب بيع عدد من الأراضي الصناعية والعقارات

"الاقتصادية" من الرياض
انخفضت الخسائر الصافية لشركة إعمار المدينة الاقتصادية بنهاية عام 2023، بنحو 78 % إلى 253 مليون ريال مقابل خسارة 1.16 مليار ريال تكبدتها الشركة في العام الذي سبقه.
وأعادت الشركة في بيان على "تداول"، سبب انخفاض الخسائر إلى بيع عدد من الأراضي الصناعية والتجارية إضافة إلى العقارات السكنية، والانخفاض الكبير في مخصصات القضايا القانونية وانخفاض تكاليف الموظفين، وارتفاع الدخل التشغيلي الآخر.
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