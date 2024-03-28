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أسواق الأسهم- العالمية

"وول ستريت" تتجه لتسجيل مكاسب كبيرة في الربع الأول رغم ضعف التعاملات قبل عطلة عيد الفصح

"وول ستريت" تتجه لتسجيل مكاسب كبيرة في الربع الأول رغم ضعف التعاملات قبل عطلة عيد الفصح

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 3.66 نقطة فقط بما يعادل 0.01 % في بداية التعاملات اليوم. "الفرنسية"

رويترز: نيويورك

بدأت مؤشرات وول ستريت الرئيسة على استقرار اليوم الخميس مع ضعف التعاملات قبل عطلة عيد الفصح وترقب المستثمرين مزيدا من البيانات التي قد تعطي مؤشرات على مسار السياسة النقدية الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
واليوم هو آخر يوم العمل في الربع الأول الذي شهد أداء قويا للسوق.
وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 3.66 نقطة فقط بما يعادل 0.01 % عند الفتح إلى 39763.74 نقطة. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 0.46 نقطة أو 0.01 % مسجلا 5248.03 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 22.29 نقطة بمقدار 0.14 % إلى 16377.23 نقطة.

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