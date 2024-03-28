"الرياض ريت" يوقع اتفاقية إعادة تمويل قروض قائمة بقيمة 1.45 مليار ريال

وقعت شركة الرياض المالية بصفتها مدير صندوق الرياض ريت اتفاقية إعادة التمويل للقروض الحالية القائمة مع بنك الرياض بحدود تسهيلات ائتمانية تبلغ 1.45 مليار ريال، وذلك بعد أخذ موافقة مجلس إدارة الصندوق.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول"، أن أهم بنود الاتفاقية: تخفيض الجزء الثابت من هامش الربح بنسبة لا تقل عن 50 % مقارنة بالتمويل السابق، وتمديد فترة استحقاق إجمالي التمويل إلى سبع سنوات من تاريخ التجديد.

وتوقعت أن يكون الأثر الناتج عن هذا الحدث إيجابيا بشكل عام في أداء الصندوق، وذلك نتيجة لانخفاض تكاليف التمويل.