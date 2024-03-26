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"سيرا" تربح 265 مليون ريال في 2023 لارتفاع الإيرادات 56 %

"سيرا" تربح 265 مليون ريال في 2023 لارتفاع الإيرادات 56 %

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت مجموعة سيرا القابضة، تحقيق 265 مليون ريال صافي ربح في 2023، مقابل تسجيل 46 مليون ريال صافي خسارة في 2022.

وأوضحت الشركة عبر "تداول"، أن السبب ارتفاع الإيرادات 56 % مدفوعا بزيادة الطلب على السفر عبر القطاعات، مع الحفاظ على هوامش إيرادات صحية، وتحسن إجمالي هوامش الربحية +135 نقطة أساس للمجموعة إلى 11.3 % بفضل تحسن تنوع الأعمال، لا سيما في حجوزات الفنادق وباقات العطلات.

بند

السنة الحالية

السنة الماضية

التغير %

المبيعات

3,291

2,114

55.68

إجمالي الربح

1,412

924

52.81

الربح التشغيلي

305

3

10,066.67

صافي الربح

265

-46

-

إجمالي الدخل الشامل

427

-93

-

إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة)

6,603

5,420

21.83

ربحية السهم

0.87

-0.16

جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال

بند

القيمة

النسبة من رأس المال

مكاسب التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية

-

-

جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال

بند

توضيح

سبب ارتفاع مبيعات هذا العام مقارنة بالعام السابق

ارتفع صافي قيمة الحجوزات 35 % إلى 12,486 مليون ريال، وهي قيمة حجوزات قياسية في تاريخ مجموعة سيرا الذي يزيد على 40 عاما، ما يعكس الطلب المستمر عبر جميع القطاعات.

ارتفعت الإيرادات مدفوعة بنمو 60 % في (المسافر)، ونمو 41 % في (لومي)، ونمو 66 % في (بورتمان للسفر) مع عودة أعمال السفر إلى مستويات نشاط ما قبل الجائحة ووصول جميع القطاعات إلى مستويات غير مسبوقة.

سبب تسجيل صافي ربح هذا العام مقارنة مع صافي خسارة العام السابق

ارتفعت إيرادات المجموعة 56 % مدفوعة بزيادة الطلب على السفر عبر القطاعات، مع الحفاظ على هوامش إيرادات صحية.

تحسن إجمالي هوامش الربحية +135 نقطة أساس للمجموعة إلى 11.3 % بفضل تحسن تنوع الأعمال، لا سيما في حجوزات الفنادق وباقات العطلات من "المسافر" و"مجموعة بورتمان للسفر".

سجلت النفقات التشغيلية زيادة بنسبة 15 % بقيمة 1,184 مليون ريال مقارنة بنمو 35 % و 56 % في قيمة الحجوزات والإيرادات.

معلومات إضافية

الإيراد الناتج من استرجاع كريم بقيمة 15 مليون ريال (2022 : 48.5 مليون ريال)

ربح من صفقة الشراء بأسعار تنافسية بمبلغ 96.7 مليون ريال (2022 : لا شيء ريال)

ربح الاستثمار في صندوق خاص لا شيء ريال (2022 : 45 مليون ريال)

مصروفات اكتتاب لومي 27.5 مليون ريال (2022 : لا شيء ريال)

 

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