"سيرا" تربح 265 مليون ريال في 2023 لارتفاع الإيرادات 56 %

أعلنت مجموعة سيرا القابضة، تحقيق 265 مليون ريال صافي ربح في 2023، مقابل تسجيل 46 مليون ريال صافي خسارة في 2022.
وأوضحت الشركة عبر "تداول"، أن السبب ارتفاع الإيرادات 56 % مدفوعا بزيادة الطلب على السفر عبر القطاعات، مع الحفاظ على هوامش إيرادات صحية، وتحسن إجمالي هوامش الربحية +135 نقطة أساس للمجموعة إلى 11.3 % بفضل تحسن تنوع الأعمال، لا سيما في حجوزات الفنادق وباقات العطلات.
|
بند
|
السنة الحالية
|
السنة الماضية
|
التغير %
|
المبيعات
|
3,291
|
2,114
|
55.68
|
إجمالي الربح
|
1,412
|
924
|
52.81
|
الربح التشغيلي
|
305
|
3
|
10,066.67
|
صافي الربح
|
265
|
-46
|
-
|
إجمالي الدخل الشامل
|
427
|
-93
|
-
|
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة)
|
6,603
|
5,420
|
21.83
|
ربحية السهم
|
0.87
|
-0.16
|
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال
|
بند
|
القيمة
|
النسبة من رأس المال
|
مكاسب التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية
|
-
|
-
|
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال
|
بند
|
توضيح
|
سبب ارتفاع مبيعات هذا العام مقارنة بالعام السابق
|
ارتفع صافي قيمة الحجوزات 35 % إلى 12,486 مليون ريال، وهي قيمة حجوزات قياسية في تاريخ مجموعة سيرا الذي يزيد على 40 عاما، ما يعكس الطلب المستمر عبر جميع القطاعات.
ارتفعت الإيرادات مدفوعة بنمو 60 % في (المسافر)، ونمو 41 % في (لومي)، ونمو 66 % في (بورتمان للسفر) مع عودة أعمال السفر إلى مستويات نشاط ما قبل الجائحة ووصول جميع القطاعات إلى مستويات غير مسبوقة.
|
سبب تسجيل صافي ربح هذا العام مقارنة مع صافي خسارة العام السابق
|
ارتفعت إيرادات المجموعة 56 % مدفوعة بزيادة الطلب على السفر عبر القطاعات، مع الحفاظ على هوامش إيرادات صحية.
تحسن إجمالي هوامش الربحية +135 نقطة أساس للمجموعة إلى 11.3 % بفضل تحسن تنوع الأعمال، لا سيما في حجوزات الفنادق وباقات العطلات من "المسافر" و"مجموعة بورتمان للسفر".
سجلت النفقات التشغيلية زيادة بنسبة 15 % بقيمة 1,184 مليون ريال مقارنة بنمو 35 % و 56 % في قيمة الحجوزات والإيرادات.
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معلومات إضافية
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الإيراد الناتج من استرجاع كريم بقيمة 15 مليون ريال (2022 : 48.5 مليون ريال)
ربح من صفقة الشراء بأسعار تنافسية بمبلغ 96.7 مليون ريال (2022 : لا شيء ريال)
ربح الاستثمار في صندوق خاص لا شيء ريال (2022 : 45 مليون ريال)
مصروفات اكتتاب لومي 27.5 مليون ريال (2022 : لا شيء ريال)
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