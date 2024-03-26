"سيرا" تربح 265 مليون ريال في 2023 لارتفاع الإيرادات 56 %

سبب ارتفاع مبيعات هذا العام مقارنة بالعام السابق

ارتفع صافي قيمة الحجوزات 35 % إلى 12,486 مليون ريال، وهي قيمة حجوزات قياسية في تاريخ مجموعة سيرا الذي يزيد على 40 عاما، ما يعكس الطلب المستمر عبر جميع القطاعات.

ارتفعت الإيرادات مدفوعة بنمو 60 % في (المسافر)، ونمو 41 % في (لومي)، ونمو 66 % في (بورتمان للسفر) مع عودة أعمال السفر إلى مستويات نشاط ما قبل الجائحة ووصول جميع القطاعات إلى مستويات غير مسبوقة.