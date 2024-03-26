"سينومي سنترز" تربح 1.5 مليار ريال في 2023 بارتفاع 49 %

أعلنت شركة المراكز العربية "سينومي سنترز" تحقيق 1.5 مليار ريال صافي ربح في 2023، بارتفاع 49 % عن 2022.
وأوضحت الشركة عبر "تداول"، أن السبب يعود إلى ارتفاع الإيرادات 2.1 % و ارتفاع إجمالي الربح 1.3 %، ما أدى إلى هامش ربح إجمالي بنسبة 83 %، كما أن ارتفاع الأرباح التشغيلية 33.9 % أسهم في ارتفاع صافي الربح.
كما أعلنت قرار مجلس إدارتها بالتمرير بتوزيع 356.2 مليون ريال أرباحا عن النصف الثاني من 2023، بحصة 75 هللة للسهم تمثل 7.5 % من رأس المال، على أن تكون الأحقية لمالكي الأسهم يوم 1 أبريل والتوزيع يوم 6 من الشهر ذاته.
|
بند
|
السنة الحالية
|
السنة الماضية
|
التغير %
|
المبيعات
|
2,253.7
|
2,206.7
|
2.13
|
إجمالي الربح
|
1,870.2
|
1,845.7
|
1.33
|
الربح التشغيلي
|
1,909.5
|
1,426
|
33.91
|
صافي الربح
|
1,501
|
1,008.9
|
48.77
|
إجمالي الدخل الشامل
|
1,490.8
|
1,017.3
|
46.54
|
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة)
|
14,312
|
14,068.6
|
1.73
|
ربحية السهم
|
3.19
|
2.12
|
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال
|
بند
|
القيمة
|
النسبة من رأس المال
|
مكاسب التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية
|
369.9
|
7.8
|
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال
|
بند
|
توضيح
|
سبب ارتفاع مبيعات هذا العام مقارنة بالعام السابق
|
يعود النمو الإجمالي لهذا العام لارتفاع صافي إيرادات الإيجار 3.8 % لتصل إلى 2,054.9 مليون ريال، ولارتفاع إيرادات المبيعات الإعلامية 8.8 % سنوي لتصل إلى 88.5 مليون ريال.
|
سبب ارتفاع صافي ربح هذا العام مقارنة بالعام السابق
|
ارتفاع الإيرادات، التي نمت 2.1 % لتصل إلى 2,253.7 مليون ريال، وارتفاع إجمالي الربح 1.3 % ليصل إلى 1,870.2 مليون ريال، ما أدى إلى هامش ربح إجمالي بنسبة 83 %، مسجلا انخفاضا طفيفا بنسبة 83.6 %.
ارتفاع الأرباح التشغيلية 33.9 % لتصل إلى 1,909.5 مليون ريال، وجاءت هذه الزيادة بسبب انخفاض المصاريف التشغيلية الأخرى بنسبة 66.9 % (18.4 مليون ريال في 2023) وإثبات أرباح بقيمة 238.7 مليون ريال إلى الإيرادات التشغيلية الأخرى من بيع عقار استثماري، وتسجيل صافي ربح القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية بـ 369.9 مليون ريال (صافي خسارة القيمة العادلة 13.4 مليون ريال في 2022). وقوبلت هذه العوامل جزئيا بارتفاع خسارة الانخفاض في قيمة الذمم المدينة والإيرادات المستحقة، والمصاريف العمومية والإدارية، ومصاريف الإعلان والترويج.
|
معلومات اضافية
|
مؤشرات الأداء الرئيسة للأعمال المالية والتشغيلية الأخرى:
بلغت أرباح "سينومي سنترز" قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 1,545.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2023، ما يعكس ارتفاعا بنسبة 6.5 % على أساس سنوي مقارنة بـ1,450.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2022. ويعزى ذلك إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 1.3 % وتسجيل إيرادات تشغيلية أخرى بقيمة 291.5 مليون ريال سعودي ناتج عن البرنامج القائم لبيع العقارات الاستثمارية غير الأساسية، وقوبلت هذه العوامل الإيجابية جزئيا بارتفاع خسارة الانخفاض في قيمة الذمم المدينة والإيرادات المستحقة، والمصاريف العامة والإدارية، ومصاريف الإعلان والترويج.
بلغ معدل الإشغال على أساس المثل بالمثل 92.9 % في نهاية الربع الرابع من السنة المالية 2023، مقارنة بـ90.3 % في نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2023.
ارتفع معدل إقبال الزوار ارتفاعا واعدا بنسبة 19.1 % على أساس سنوي ليبلغ عددهم 124.0 مليون زائر خلال السنة المالية 2023.
إعلانات الربع الرابع:
الإعلان عن توقيع اتفاقيات شراء الطاقة لمراكز التسوق التابعة للشركة مع ائتلاف يضم كلا من شركة "فاس للطاقة" و"ماروبيني"
أعلنت "سينومي سنترز" عن شراكة استراتيجية مع شركتي "فاس للطاقة" و"ماروبيني" لتركيب ألواح الطاقة الشمسية في 13 من مراكز التسوق التابعة لها. تندرج هذه المبادرة في إطار مساعي الشركة لتقليل بصمتها الكربونية وتأكيد التزامها بالاستدامة. وتصل ذروة القدرة الإنتاجية لألواح الطاقة الشمسية إلى 52 ميجا واط، ما يوفر 93 جيجا واط ساعة من الطاقة النظيفة سنويا. وتسهم الاتفاقية، التي تتبع نموذج "التصميم والتمويل والبناء والتملك والتشغيل"، في إعفاء "سينومي سنترز" من التكاليف الأولية والأعباء التشغيلية. ومن المتوقع أن تتراكم المكاسب تدريجيا مع تركيب الألواح الشمسية في جميع المواقع المستهدفة بحلول نهاية عام 2025.
الإعلان عن آخر التطورات بشأن المناقشات مع شركة فواز عبد العزيز الحكير (سينومي ريتيل) بشأن الاندماج المحتمل بين الشركتين.
اتفق مجلسا إدارة شركة المراكز العربية ("سينومي سنترز") وشركة فواز عبد العزيز الحكير ("سينومي ريتيل") على إنهاء المناقشات حول صفقة محتملة لدمج أعمال الشركتين. وعلى الرغم من أن الشركتين تقران بالمزايا الاستراتيجية للاندماج، لكنهما تعتقدان أن الظروف والتوقيت الحاليين غير مناسبين في هذه المرحلة. ولا تزال "سينومي سنترز" ملتزمة باغتنام الصفقات التي تعود بالنفع على أصحاب المصلحة.
الإعلانات اللاحقة:
استكمال طرح صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية بالدولار الأمريكي.
في 12 مارس 2024، أتمت "سينومي سنترز" طرح صكوك دولية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي تشمل 2,500 صك يقدم كل منها عائدا بنسبة 9.5 % ويستحق على مدى 5 سنوات. وتمت تسوية هذا الإصدار في 6 مارس 2024، مع تسجيل قيمة طلبات تجاوزت 1.6 مليار دولار أمريكي وتسجيل فائض اكتتاب بمقدار 3.2 مرة. كما قامت الشركة باستخدام العائدات للاسترداد الكامل لصكوكها التي طرحت في 2019 والتي كان من المقرر استحقاقها في نوفمبر 2024.
طرح صكوك بقيمة 100 مليون دولار أمريكي.
أتمت "سينومي سنترز" في 12 مارس طرح صكوك دولية إضافية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي. وأوضحت الشركة من خلال بيان رسمي قدم إلى السوق المالية أن هذا الإصدار الإضافي يعد جزءا من الصكوك التي تم طرحها سابقا في 6 مارس 2024 التي من المقرر أن تستحق في 2029. بلغ العدد الإجمالي للصكوك الإضافية 500 صك بقيمة اسمية قدرها 200 ألف دولار أمريكي لكل صك وبعائد 9.5 % واستحقاق على مدى خمس سنوات.
بيع مركز صحارى بلازا
أكملت "سينومي سنترز" صفقة بيع مركز "صحارى بلازا" في الرياض بمبلغ 200 مليون ريال سعودي ليكون رابع أصل تبيعه الشركة في إطار برنامجها لبيع محفظة من الأصول غير الأساسية والمقدر إجمالي قيمتها السوقية بملياري ريال سعودي. وتتوافق صفقة البيع هذه مع استراتيجية الشركة في التركيز على مراكز التسوق الرائدة ووجهات نمط الحياة العصرية في السعودية. وبلغت أرباح بيع "صحارى بلازا" 53 مليون ريال سعودي مع تأثير هامشي في الإيرادات بقيمة 5 ملايين ريال سعودي سنويا. ويتوقع ظهور الأثر المالي لهذه الصفقة في القوائم المالية للشركة ابتداء من الربع الأول من العام المالي 2024، مع استخدام المبلغ المتحصل من هذه الصفقة في تحسين السيولة والميزانية العمومية للشركة.
تأمين تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 5.25 مليار ريال سعودي.
حصلت "سينومي سنترز" على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تصل قيمتها إلى 5.25 مليار ريال سعودي بشروط محسنة من بنوك عدة. وسيتم استخدام هذه الأموال لسداد مستحقات التسهيلات القائمة ولدعم نمو الشركة المستقبلي. وتشتمل التسهيلات الجديدة على تسهيلات مرابحة دوارة، إضافة إلى مرابحة ثنائية الشريحة وترتبط جميعها بأهداف الاستدامة التي تركز على خفض انبعاثات الكربون، وزيادة النسبة المئوية للأصول المتصلة بالشبكة الوطنية السعودية الكهربائية، وزيادة عدد النساء في المناصب القيادية للشركة.
الافتتاح الكبير لمجمع "يو ووك جدة" في مدينة جدة.
استضافت شركة "سينومي سنترز" الافتتاح الكبير لمجمع "يو ووك جدة" يوم الخميس 15 فبراير 2024. حيث يعد مركز التسوق الأول في المدينة الذي يجمع بين المساحات الداخلية والخارجية لتوفير تجارب متكاملة للعملاء. ويمتد المركز على مساحة 60 ألف متر مربع، مشتملا على 136 متجرا ومواقف للسيارات تستوعب 1,250 مركبة في حي الزهراء. كما أجرت تأجيرا مسبقا نحو 80 % من مساحته حتى الآن، مع مجموعة من متاجر العلامات التجارية الرائدة مثل "نايكي" و"ستاربكس". ويتوقع ظهور الأثر المالي لهذا المركز في القوائم المالية للشركة ابتداء من الربع الأول من 2024.
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