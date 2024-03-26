"سينومي سنترز" تربح 1.5 مليار ريال في 2023 بارتفاع 49 %

ارتفاع الأرباح التشغيلية 33.9 % لتصل إلى 1,909.5 مليون ريال، وجاءت هذه الزيادة بسبب انخفاض المصاريف التشغيلية الأخرى بنسبة 66.9 % (18.4 مليون ريال في 2023) وإثبات أرباح بقيمة 238.7 مليون ريال إلى الإيرادات التشغيلية الأخرى من بيع عقار استثماري، وتسجيل صافي ربح القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية بـ 369.9 مليون ريال (صافي خسارة القيمة العادلة 13.4 مليون ريال في 2022). وقوبلت هذه العوامل جزئيا بارتفاع خسارة الانخفاض في قيمة الذمم المدينة والإيرادات المستحقة، والمصاريف العمومية والإدارية، ومصاريف الإعلان والترويج.

ارتفاع الإيرادات، التي نمت 2.1 % لتصل إلى 2,253.7 مليون ريال، وارتفاع إجمالي الربح 1.3 % ليصل إلى 1,870.2 مليون ريال، ما أدى إلى هامش ربح إجمالي بنسبة 83 %، مسجلا انخفاضا طفيفا بنسبة 83.6 %.

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