رسوم "FIFA days" في مارس تلامس نصف مليون ريال

لامست إيرادات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحادات القارية المستضيفة لمباريات "FIFA days أيام الفيفا" عن مارس الجاري نصف مليون ريال، حيث تقام 71 مباراة ودية دولية من اليوم حتى 26 من الشهر الجاري.

ويدفع كل اتحاد يستضيف مباراة ودية دولية 1500 فرنك سويسري "6000 ريال" للاتحاد الدولي "فيفا" بسعر الصرف الرسمي في اليوم الذي تستحق فيه السداد، حيث تشمل 500 فرنك رسم المباراة لـ"فيفا" إضافة إلى دفع 2 % لـ"فيفا" من إجمالي حقوق النقل التلفزيوني ومبيعات التذاكر وأي عوائد مالية من اللقاء "500 فرنك بحد أدنى"، و500 فرنك للاتحاد القاري المستضيف للمواجهة الودية كحد أقل.

ويتطلب من كل اتحاد أقام مباريات ودية دولية على أرضه خلال "أيام الفيفا" دفع كامل المستحقات المترتبة عليه خلال 60 يوما "شهرين" من موعد إقامة اللقاء، متضمنا بيانا كاملا بإجمالي الدخل، المصروفات، والضرائب التي دفعها.

ويشترط على كل اتحاد يريد خوض مباراة ودية أخذ الإذن من الـ "فيفا" قبل 21 يوما "ثلاثة أسابيع" من موعد اللقاء، وإرسال تفاصيل ومعلومات المباراة بقوائم اللاعبين والحكام بعد 48 ساعة من نهاية اللقاء للأمانة العامة في الـ "فيفا".