الاتحاد السعودي لكرة القدم لـ "الاقتصادية": ننتظر المستثمرين لكشف تكلفة مشروع استثمار الملاعب .. والرسوم مجانية للاعبين

أكد لـ "الاقتصادية" الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه لم يحدد حتى الآن تكلفة مشروع استثمار ملاعب كرة القدم التي تقع ملكيتها لجهات خارج القطاع الرياضي، وبين أن المشروع يخضع للدراسة بعد تقديم المستثمرين للملاعب والتي على ضوؤها سيتم تحديد التكلفة.

وكان الاتحاد السعودي قد أعلن في فبراير الماضي طرح المشروع بهدف التوسع في عمل مراكز التدريب الإقليمية وبرامج اكتشاف المواهب وتنفيذ المبادرات الفنية للاتحاد السعودي، حيث يضم المشروع 3 مراحل عمل، تبدأ من إطلاق المشروع وحصر جميع الملاعب الراغب ملاكها بالاستثمار فيها، والمرحلة الثانية تبدأ بفرز الطلبات المقدّمة والتحقق منها، وفي المرحلة الأخيرة يتم اختيار الملاعب حسب المحافظات والمدن وبناء على أفضلية المواصفات الفنية.

وأضاف "يأتي هذا المشروع ضمن جهود الاتحاد السعودي لتحقيق أهداف استراتيجية تحول كرة القدم السعودية، والتي اعتمدت على سبع ركائز ومنها مسار تطوير المواهب والتي من أهدافها تنظيم أكثر من 50 مسابقة لمختلف الفئات العمرية بحلول 2025 تسهم في دعم المنتخبات الوطنية، ورفع عدد ممارسي كرة القدم بما يخدم المنتخبات الوطنية".

وعن عدد الملاعب في كل منطقة، قال "تختلف المستهدفات باختلاف المناطق، واتساع مساحاتها، وعدد المحافظات، وعدد نسبة الشباب وممارسي كرة القدم، كما أن الملاعب ستكون فرصة للمدربين الوطنيين الحاصلين على الشهادات، والحكام المبتدئين لممارسة كرة القدم حسب تخصصاتهم".

وزاد "لا يمكن تحديد المستهدفات ولكن الاهتمام في اكتشاف المواهب في جميع المراكز، حيث تبدأ مرحلة اكتشاف المواهب من سن ست وحتى 14 عاما، ويكون في كل فئة لا يقل عن 15 لاعبا ولاعبة بحد أقصى 20 لاعبا ولاعبة، وهذا التطوير يخدم مسار المواهب من استراتيجية تحول كرة القدم السعودية".

وكشف الاتحاد السعودي أنه لن يكون هناك رسوم على اللاعبين، وقال "على العكس تماما سيتم الاعتناء بالمواهب وتطويرها وتأمين احتياجات التدريب والمباريات وكذلك متابعة الجوانب التعليمية والسلوكية للاعبين واللاعبات".