إيرادات مانشستر يونايتد تصل إلى 289 مليون دولار في الربع الثاني بفضل البث

حقق نادي مانشستر يونايتد إيرادات قياسية للربع الثاني (الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر) بلغت 226 مليون جنيه إسترليني (289 مليون دولار)، مدفوعة بإيرادات المباريات والبث القوية.

وقال كليف باتي المدير المالي لـ "مانشستر يونايتد"، في بيان: "لقد حققنا إيرادات قوية خلال النصف الأول من السنة المالية وأكدنا توجيهاتنا لتحقيق إيرادات قياسية للعام المالي بأكمله، هذا وقت مثير في مانشستر يونايتد بعد الأزمة المالية، نركز على العمل معا مع المالكين المشاركين الجدد لدفع النادي إلى الأمام وتحقيق النجاح على أرض الملعب".

وفي الشهر الماضي، أكمل الملياردير راتكليف شراء 25 % من بطل الدوري الإنجليزي 20 مرة واستثمر 200 مليون دولار أخرى لزيادة حصته إلى 28 % بتكلفة إجمالية قدرها 1.6 مليار دولار.

وخلال الربع الثاني، ارتفعت إيرادات البث 81 % لتصل إلى 136 مليون دولار، وهو ما يمثل نحو نصف إجمالي إيرادات الشركة، حيث كانت القفزة في المقام الأول نتيجة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا مقابل الدوري الأوروبي في العام السابق. وارتفعت إيرادات يوم المباراة 59 % لتصل إلى 61 مليون دولار، مدفوعة بمباراتين إضافيتين على أرضه والظهور في دوري أبطال أوروبا.

وانخفضت الإيرادات التجارية 9 % إلى 92 مليون دولار، وعزا النادي هذا الانخفاض إلى مدفوعات رعاية لمرة واحدة لصفقة تم إنهاؤها في ربع العام السابق وبلغ صافي الدخل لهذا الربع 26 مليون دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف العام السابق.

ويحتل يونايتد حاليًا المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي وبفارق 17 نقطة عن أرسنال وليفربول في المركز الأول، لكنه تجاوز نظرة سبورتيكو لعام 2023 على أندية كرة القدم الأكثر قيمة في العالم بمبلغ 5.95 مليار دولار، متقدما بنحو 14 % على ريال مدريد.