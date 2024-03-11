فورسترلينج تتوج ببطولة أرامكو لفرق السيدات للجولف في فلوريدا

اختتمت في تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية سلسلة فرق أرامكو للسيدات للجولف والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة حيث توجت اللاعبة الألمانية ألكسندرا فورسترلينج باللقب.وستنتقل سلسلة بطولة أرامكو للفرق والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة في جولتها القادمة إلى كوريا الجنوبية خلال الفترة من ١٠ إلى ١٢ مايو المقبل، حيث ستتنافس أفضل لاعبات الجولف مرة أخرى من أجل إنجاز جديد.ووضعت الألمانية نفسها في لوحة المتصدرين في اليوم الأخير بعد أن قدمت أفضل أداء فني لديها، ما جعل فرصتها قوية في التقدم نحو الصدارة والفوز باللقب الذي يعد الثالث لها في الجولة الأوروبية للسيدات واللقب الأول في سلسلة الأحداث العالمية لتكون النجمة الألمانية سعيدة بإضافة اسمها إلى قائمة مرموقة إلى جانب أكبر نجمات الجولف، حيث قالت فورسترلينج: "أشعر بالإرهاق ولا أعرف ماذا أقول في هذه اللحظات، إنه شعور رائع كنت متوترة بالتأكيد خاصة في الجولة النهائية التي حاولت أن أقدم أفضل ما لدي خلالها".ويسجل للألمانية التي أصبحت محترفه في الموسم الماضي أن تضع موضعا لها إلى جانب الأسماء الأسطورية في سولهايم وحول هذا الأمر قالت: "شعرت بالخوف في البداية إنه لأمر رائع أن تلعب أمام أسماء كبيره مثل تشارلي هال وكارلوتا سيجاندا، أما اللعب في كأس سولهايم فهو شرف كبير لي ولأي لاعبة وتمثيل أوروبا سيكون أمرا رائعا بالنسبة لي.وستمثل فورسترلينج فريق أوروبا في وقت لاحق من هذا العام في كأس سولهايم 2024، التي تقام في نادي روبرت ترينت جونز للجولف، لتنتقل إلى المركز الثاني في التصفيات بناء على النقاط.