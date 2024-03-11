سهم "العربية" يواصل هبوطه الحاد ويفقد 26 % من قيمته خلال 4 جلسات وسط تداولات مرتفعة

تراجع سهم الشركة العربية للتعهدات الفنية "العربية" خلال تعاملات اليوم بالحد الأدنى 10 % وسط عروض بيعيه بحجم 482 ألف سهم التي تقدر بنحو 100.8 مليون ريال.

بحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية، يواصل السهم تراجعه بالحد الأدنى للجلسة الثانية على التوالي، فيما يستمر السهم بالتراجع للجلسة الرابعة ليفقد نحو 26 % من قيمته.

يتداول السهم عند قيمة سوقية تبلغ 10.45 مليار ريال، بعدما فقد نحو 3.7 مليار ريال خلال الجلسات الأربع الماضية.

صاحب عملية التراجع تداولات مكثفة على السهم هي الأعلى منذ نوفمبر الماضي، حيث بلغ حجم التداول حتى منتصف جلسة اليوم نحو 600.9 ألف سهم وبقيمة 129.4 مليون ريال.

خلال الفترة لم تعلن الشركة أي أخبار تؤدي إلى تراجع السهم بهذه الحدة، فيما لم تعلن الشركة بعد نتائج الربع الرابع.

كانت الشركة قد أعلنت تحقيقها صافي ربح للفترة (يناير- سبتمبر) من العام الماضي بلغ 238.8 مليون ريال مع تسجيلها نموا بالصافي بلغ 23.4 %، مستفيدة من نمو الإيرادات مع نمو قطاعي الإعلانات الخارجية والداخلية 12 % و5 % على التوالي.

منذ بداية العام الجاري، أعلنت الشركة عقودا إعلانيه عدة تشمل شركاتها التابعة بقيمة نحو مليار ريال.



رغم تراجع السهم 26 % خلال أربع جلسات، فإن السهم ما زال يتداول فوق سعر الاكتتاب بنحو 109 %، حيث تم طرح الشركة بسعر 100 ريال للسهم الواحد بنهاية عام 2021.