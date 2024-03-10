- الاستثمارات النفطية في أفريقيا تعود إلى صدارة اهتمام شركات الطاقة الدولية
- نمو بطيء وأسهم مرتفعة .. ما خطب الاقتصاد الياباني؟
- «إنفاذ» لـ "الاقتصادية": تصفية 4936 عقارا بقيمة 11.7 مليار ريال عبر 943 مزادا في عام
- تسارع وتيرة إفلاس الشركات الروسية يناقض الإحصاءات الرسمية المتفائلة
- أرباح «أرامكو» تفوق أكبر 5 شركات طاقة مجتمعة وتوزيعاتها تتجاوز 5 أضعاف مايكروسوفت وأبل
أنت هنا
- الرئيسية
- إنفوجرافيك
- أرباح «أرامكو» تفوق أكبر 5 شركات طاقة مجتمعة وتوزيعاتها تتجاوز 5 أضعاف مايكروسوفت وأبل
أضف تعليق