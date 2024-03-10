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إنفوجرافيك

أرباح «أرامكو» تفوق أكبر 5 شركات طاقة مجتمعة وتوزيعاتها تتجاوز 5 أضعاف مايكروسوفت وأبل

أرباح «أرامكو» تفوق أكبر 5 شركات طاقة مجتمعة وتوزيعاتها تتجاوز 5 أضعاف مايكروسوفت وأبل

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