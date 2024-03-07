ويتاكر: "فورمولا 1" رافد اقتصادي وسياحي كبير لجدة

شدد مارتن ويتاكر، الرئيس التنفيذي لشركة رياضة المحركات السعودية على أن استضافة جدة لسباق جائزة السعودية الكبرى لـ "فورمولا 1" ضمن الجولة الثانية من بطولة العالم ساهم في إقبال السياح من خارج وداخل السعودية.

وقال لـ "الاقتصادية" ويتاكر "استضافة جدة لـ "فورمولا 1" كان رافدا اقتصاديا وسياحيا كبير، لا سيما وأن هذه المنطقة كانت فارغة، وفي أقل من ثمانية أشهر تم بناء أسرع حلبة شوارع في العالم".

وأضاف "تم إضافة تعديلات كثيرة على المنظفة المحيطة بالحلبة، المستفيد الأول منها المواطن والمقيم والسائح إلى جدة لتحسين جودة الحياة، أيضا تم إجراء تعديلات عديدة للبحيرة الموجودة في إطار الحلبة، أصبحت باستدامة أكثر لتستفيد منها جدة، ومن يقيم فيها أو يحضر لها".

وختم الرئيس التنفيذي لشركة رياضة المحركات السعودية "يوم السبت ستصبح جدة محط أنظار العالم، ستكون مشاهدة من قبل الملايين حول العالم، "فورمولا 1" سباق عالمي، أضافت للسياحة الشيء الكثير، أتمنى بقاء الحلبة لفترة طويلة، لأني متأكد أن علاقة أهل جدة بالحلبة أصبحت مثمرة، ليست علاقة رياضية لمدة أيام في السنة فقط، أصبحت علاقة أهل جدة بالحلبة علاقة رياضية سياحية وترفيهية لذلك يجب أن تبقى".