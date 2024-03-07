تشيلسي يخسر 653 مليون إسترليني لتدهور ترتيبه في الدوري الإنجليزي

أعلنت الشركة المالكة لنادي تشيلسي عن خسائر صافية قدرها 653 مليون جنيه إسترليني (832.71 مليون دولار) بعد الضرائب للفترة من مارس 2022 إلى يونيو 2023.

اشترى كونسورتيوم BlueCo، بقيادة الأمريكي تود بوهلي وكليرليك كابيتال، نادي تشيلسي الواقع غربي لندن في 2022، بينما توصلوا أيضا في عام 2023 إلى اتفاق ليصبحوا مساهمين في نادي راسينغ ستراسبورغ الفرنسي.

وكانت خسارة تشيلسي في فترة 12 شهرا أقل من 121.4 مليون جنيه إسترليني في العام السابق. كما زاد النادي أيضا إيراداته من أيام المباريات والإيرادات التجارية بعد أن عمل دون القيود الحكومية المفروضة عليه بعد الحرب الروسية الأوكرانية، عندما تمت معاقبة مالك تشيلسي السابق والملياردير الروسي رومان أبراموفيتش.

وقال التقرير السنوي: "لقد زاد تشيلسي إجمالي إيراداته إلى 512.5 مليون جنيه إسترليني، وحقق أرباحا من بيع تسجيلات اللاعبين والأصول الثابتة بقيمة 142.2 مليون جنيه إسترليني وزيادة في الإيرادات الأخرى".

"وساعد هذا في تعويض زيادة تكاليف التشغيل التي شهدناها هذا العام. وشهد هذا العام زيادة إجمالية في حجم الأعمال من 481.3 مليون جنيه إلى 512.5 مليون جنيه.

وأضاف: "ارتفعت الإيرادات أيام المباريات من 69.2 مليون جنيه إسترليني إلى 76.5 مليون جنيه إسترليني مقارنة بالعام السابق"، مع زيادة متوسط الحضور في ستامفورد بريدج إلى 40.002 متفرج.

ومع ذلك، أنهى الفريق المركز الثاني عشر المخيب للآمال في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما أدى إلى انخفاض حصة البث المحلي. وانخفضت إيرادات الإذاعة 9.1 مليون جنيه إلى 225.9 مليون جنيه مقارنة بالعام السابق.

وزادت الإيرادات أيضا بفضل الفريق النسائي الذي فاز بالدوري الممتاز للسيدات وكأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات، بينما وصل أيضا إلى نهائي كأس الدوري للسيدات.

وارتفعت الإيرادات التجارية 33 مليون جنيه إسترليني إلى 210.1 مليون جنيه إسترليني، مع استفادة النادي من صافي زيادة في دخل الرعاية من تجديدات الشركاء الجدد والحاليين.

وأضاف تشيلسي: "على الرغم من الخسارة هذا العام والتداعيات المستمرة للعقوبات المفروضة على النادي في العام السابق، يواصل النادي الالتزام باللوائح المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم والدوري الإنجليزي الممتاز".