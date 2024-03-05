"سيرا" تتم بيع أسهمها البالغ عددها 1.25 مليون في "أوبر" بـ 380 مليون ريال

أعلنت مجموعة "سيرا" القابضة إتمام عملية بيع أسهمها البالغ عددها 1,249,264 سهم في "أوبر" بمبلغ 380 مليون ريال، محققة بذلك إجمالي ربح إضافي للمجموعة بقيمة 164.6 مليون ريال للفترة ما بعد 30 سبتمبر 2023.

وتجدر الإشارة إلى أن ملكية المجموعة في "أوبر" هي نتيجة لعملية استحواذها على شركة "كريم"، إحدى الشركات المستثمر فيها آنذاك؛ حيث إن الاتفاقية نصت على تقسيم قيمة الاستحواذ إلى جزئين، الأول نقدي والآخر على شكل سندات قابلة للتحويل إلى أسهم في شركة Uber خلال فترات محددة بعد تلبية بعض الشروط والأحكام على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الاستحواذ بين الشركتين.

ويأتي هذا التخارج كجزء من استراتيجية المجموعة المعلن عنها في 8 نوفمبر 2023 التي تهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وطويلة الأجل لمساهميها وتعظيم قيمة استثماراتها على المديين القصير والطويل.