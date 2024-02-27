3 ملايين دولار عوائد الكرة المصرية من نهائي الكأس في الرياض

نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في استاد القاهرة الدولي، القاهرة، مصر، 21 يوليو 2022. "رويترز"

تصل العوائد التي سيحصل عليها قطاع كرة القدم المصري ممثلا باتحاد الكرة، والشركة الراعية له، وناديا الأهلي والزمالك طرفا المباراة النهائية، إلى أكثر من 3 ملايين دولار، فيما يراهن مانشستر يونايتد على تحقيق عوائد قياسية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب "اقتصاد الشرق" يستضيف ملعب "الأول بارك" بالرياض يوم 8 مارس المقبل، نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2022-2023، بين الأهلي والزمالك، والذي يُعد النهائي الأعلى قيمة في تاريخ المسابقة الأقدم بمصر. وتقدر عوائد اتحاد الكرة والشركة الراعية والناديين بأكثر من ثلاثة ملايين دولار.

سيحصل اتحاد كرة القدم المصري على مليوني دولار، منها 500 ألف دولار ستذهب للشركة المتحدة التي ترعى الاتحاد، فيما سينال البطل 850 ألف دولار بواقع 350 ألفا من لائحة المباراة، و500 ألف دولار إضافية مقدمة من "موسم الرياض"، فيما سيحصل الخاسر على 200 ألف دولار.

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، أن أفضل لاعب في المباراة سيحصل على 50 ألف دولار. أما فيما يخص التذاكر الخاصة بالمباراة، والتي نفدت بعد وقت قليل من فتح الباب لحجزها، فضمت 9 فئات سعرية تبدأ من 40 ريالا حتى 9 آلاف ريال.