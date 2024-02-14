"صناعة الورق" توصي بتعديل نظام الشركة الأساسي ومواءمته بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح

قرر مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق، أنه بناء على صدور نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية، وصدور لائحة حوكمة الشركات المعدلة من مجلس هيئة السوق المالية، التوصية للجمعية العامة غير العادية، بتعديل نظام الشركة الأساسي ومواءمته بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المشار إليها، ومن أبرز هذه التعديلات إلغاء تحديد مدة الشركة المحددة في نظام الشركة الأساس بـ(99) عاما، إضافة إلى إلغاء بند الاحتياطي النظامي بالنظام الأساسي، مع الرفع للجمعية العامة بتحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي إلى حساب الأرباح المبقاة.