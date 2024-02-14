أنت هنا

أخبار الشركات- محلية

"صناعة الورق" توصي بتعديل نظام الشركة الأساسي ومواءمته بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح

"صناعة الورق" توصي بتعديل نظام الشركة الأساسي ومواءمته بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح

"الاقتصادية" من الرياض

قرر مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق، أنه بناء على صدور نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية، وصدور لائحة حوكمة الشركات المعدلة من مجلس هيئة السوق المالية، التوصية للجمعية العامة غير العادية، بتعديل نظام الشركة الأساسي ومواءمته بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المشار إليها، ومن أبرز هذه التعديلات إلغاء تحديد مدة الشركة المحددة في نظام الشركة الأساس بـ(99) عاما، إضافة إلى إلغاء بند الاحتياطي النظامي بالنظام الأساسي، مع الرفع للجمعية العامة بتحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي إلى حساب الأرباح المبقاة.

إنشرها

أضف تعليق

آخر الأخبار

﻿
مشاريع الغاز الطبيعي المسال مقبلة على موسم وفير رغم تعليق واشنطن
مشاريع الغاز الطبيعي المسال مقبلة على موسم وفير رغم تعليق واشنطن
﻿
احتساب نسبة التذبذب لسهم عذيب للاتصالات على أساس سعر 57.10 ريال
احتساب نسبة التذبذب لسهم "عذيب للاتصالات" على أساس سعر 57.10 ريال
﻿
ارتفاع صادرات 6 شركات كورية لصناعة السيارات إلى أعلى مستوى في 8 أعوام
ارتفاع صادرات 6 شركات كورية لصناعة السيارات إلى أعلى مستوى في 8 أعوام
﻿
تفاؤل أمريكي بالوضع الاقتصادي رغم أخطار البحر الأحمر والتباطؤ الصيني
تفاؤل أمريكي بالوضع الاقتصادي رغم أخطار البحر الأحمر والتباطؤ الصيني
﻿

المزيد من أخبار الشركات- محلية