الفيحاء تستهدف مليون ريال بتسويق تذاكر مباراة النصر

تستهدف إدارة نادي الفيحاء بالتعاون مع المسوق للتذاكر (شركة إيفينتو) تحقيق ما يزيد على مليون ريال عوائد مالية من بيع تذاكر مباراة فريقها أمام النصر في ذهاب دور الـ16 من دوري بأبطال آسيا على مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

وأوضحت المصادر، أن الفيحاء وضع خطة لتسويق وبيع عشرة آلاف تذكرة على الأقل من السعة الاستيعابية لملعب المدينة الرياضية التي تتسع لـ21 ألف مشجع، حيث نجحت في بيع ما يزيد على 2400 تذكرة.

يشار إلى أن التذاكر قسمت على ثلاث فئات: المنصة الذهبية بـ2300 ريال، الفضية بـ1150 ريالا، والتذكرة الموحدة بـ115 ريالا.