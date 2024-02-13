السعودية تستضيف بطولتي العالم للبلياردو والماسترز للسنوكر لأول مرة

أعلنت وزارة الرياضة استضافة السعودية جولتين من بطولة العالم للبلياردو، وبطولة الماسترز للسنوكر، بداية من العام 2024 ولمدة عشر سنوات، بمشاركة نخبة من اللاعبين العالميين، بتنظيم من الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، وإشراف وزارة الرياضة.

وبموجب الاتفاقية التي وقعها الدكتور ناصر الشمري رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، وإيدي هيرن رئيس مجلس إدارة ماتش روم سبورت، ستحتضن السعودية بطولة العالم للبلياردو (9 كرات) في الفترة من 3 حتى 8 يونيو 2024، في الصالات الرياضية الخضراء في جدة، بمجموع جوائز قياسي، يبلغ 600 ألف دولار، يتنافس عليها نخبة لاعبي البلياردو بمن فيهم بطل العالم فرانسيسكو سانشيز رويز، وحامل لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة خمس مرات وبطل العالم 2022 شين فان بويننغ، وبطل العالم 2018 جوشوا فيلر.

فيما ستقام النسخة السعودية من بطولة الماسترز للسنوكر خلال الفترة 31 أغسطس إلى 7 سبتمبر في الرياض، بمشاركة محترفي اللعبة في العالم، حيث ستصبح رسمياً "البطولة الرابعة الكبرى"، بتقديمها جوائز تبلغ مليوني جنيه استرليني، لتكون بذلك ثاني أغلى حدث من حيث الجوائز في جدول جولة السنوكر العالمية لعام 2024.

ومن المقرر أن تكون بطولة الماسترز السعودية للسنوكر، حدثاً عالمياً مفتوحاً للمشاركة أمام جميع اللاعبين البالغ عددهم 128 لاعباً، إضافة إلى ستة محترفين من الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية: "نسعد باستقبال حدثين رياضيين جديدين، لينضما إلى جملة من البطولات العالمية التي تستضيفها السعودية على أراضيها، وجعلت منها موطنًا لكل الرياضات والرياضيين في مختلف الألعاب".

وأضاف أن القطاع الرياضي يسير باستراتيجية واضحة نحو تحقيق المستهدفات في رؤية السعودية 2030، والمساهمة في بناء مستقبل عظيم للوطن، من خلال صناعة الرياضة، والمشاركة في تعزيز اقتصاده وتنميته -بإذن الله-، ولعل أحد أبرز الملفات التي تسهم في ذلك، استضافة الفعاليات الكبرى في مختلف الألعاب الرياضية.