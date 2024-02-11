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موسكو: رفض الاتحاد الأوروبي شراء الغاز الروسي سيسبب في ارتفاع حاد للأسعار
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إنفوجرافيك
أقل فائض في الميزان التجاري السعودي منذ يوليو بضغط النفط
إنفوجرافيك
أقل فائض في الميزان التجاري السعودي منذ يوليو بضغط النفط
الاحد 11 فبراير 2024
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