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إنفوجرافيك

أقل فائض في الميزان التجاري السعودي منذ يوليو بضغط النفط

أقل فائض في الميزان التجاري السعودي منذ يوليو بضغط النفط

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