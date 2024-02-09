5 ملايين دولار من صندوق الاستثمارات العامة لبطولة أرامكو النسائية للجولف

مع استمرار الرياض لتصبح المحور الثقافي والرياضي للسعودية، ستظهر بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف، المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة لأول مرة في العاصمة، حيث يعد الحدث نقلة نوعية على مستوى بطولات الجولف العالمية بجوائز قدرها خمسة ملايين دولار، وهي الجوائز ذاتها المقدمة في البطولة السعودية الدولية، المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، ما يمثل علامة فارقة في لعبة الجولف، حيث يعد أكبر حدث يحقق التكافؤ في الأجور بين مسابقات الرجال والسيدات.

بطلات كأس سولهايم ضمن المشاركين

تتميز بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف، المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة بمشاركة مرصعة بالنجمات بطلات كأس سولهايم ونجمات الجولف الصاعدات مثل ليكسي تومسون وكارلوتا سيغاندا وتريشات تشينجلاب.

وشهدت البطولة في العام الماضي أحداثا دراماتيكية، فلم تحظ ليكسي تومسون بفرصة رفع كأس بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف، ما سمح لمنافستها ليديا كو، الفائزة مرتين، بالتقدم على تومسون لتحقق اللقب، حيث أنهت الأمريكية T3 إلى جانب ليليا فو ومانون دي روي.

قالت ليكسي تومسون عن عودتها إلى السعودية "تعد بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف خطوة مهمة إلى الأمام في دفع هذه الرياضة، ليس فقط في السعودية ولكن على نطاق عالمي، ومن دواعي سروري أن أكون جزءا من حدث يدافع عن المساواة في جوائز لعبة الجولف".

وتابعت: "تصميمي أقوى من أي وقت مضى على تجاوز ما حصل معي العام الماضي وتأمين أول لقب لي في أرامكو السعودية للسيدات، هذه المرة في مسار جديد بالنسبة لي، وفي مدينة جديدة في الرياض".