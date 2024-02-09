"أوتوموتيف سيلز" تعتزم التوسع في مصانع بطاريات السيارات الكهربائية بقرض 4.4 مليار يورو

اقتربت شركة أوتوموتيف سيلز كومباني لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وهي مشروع مشترك بين شركتي ستيلانتيس ومرسيدس بنز للسيارات، من التوصل إلى اتفاق للحصول على قرض بقيمة 4.4 مليار يورو (4.7 مليار دولار) لتمويل توسيع نشاطها في أوروبا.

و تجري شركة بطاريات السيارات الكهربائية محادثات مع سلسلة من البنوك، وربما تعلن التوصل إلى اتفاق للحصول على القرض خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت المصادر أن الشركة ستستخدم هذا القرض لتمويل توسيع مصنعها القائم -فعلا- في فرنسا، وإقامة مصانع أخرى مماثلة في إيطاليا وفرنسا.

وأضافت أن اتحاد بنوك تجارية، مثل: "بي.إن.بي باريبا" وأخرى حكومية، مثل: "بي.بي.إي فرانس" ربما تدعم صفقة القرض، غير أنه ليس من المؤكد التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن.

ويذكر أن مصانع البطاريات تنطوي على أهمية بالغة بالنسبة لجهود أوروبا لإيجاد سلاسل توريد محلية لقطاع السيارات الكهربائية وكسر الهيمنة الآسيوية في هذا المجال.