مهرجان خادم الحرمين للهجن .. 6869 مطية بقيمة سوقية تراوح بين 600 ألف و10 ملايين ريال

تبدأ القيمة السوقية لأبرز المطايا المشاركة في مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن من 600 ألف ريال وتصل إلى 1.5 مليون ريال، فيما تتجاوز مطايا النخبة التي تحضر في أشواط الرموز وتنافس على سيف خادم الحرمين الشريفين للنقاط أكثر من ثلاثة ملايين ريال، وفق مختصين ومشاركين في المهرجان.

وتنطلق غدا الخميس أولى أشواط المهرجان، بإقامة 18 شوطا لفئة الـ"حقايق" بكار وقعدان، حيث تستمر فعاليات المهرجان لمدة 11 يوما يتنافس فيه المشاركون على جوائز تتجاوز قيمتها 70 مليون ريال، مقسمة على 224 شوطا.

وأوضح لـ"الاقتصادية" محمد الصيعري المختص في رياضة الهجن، أن هذا المهرجان تميز عن غيرة بخصوص الأسعار وارتفاع القيمة السوقية، وأنه أقيم قبل كأس العلا للهجن وهو ختام موسم الاتحاد السعودي لسباقات الهجن.

وقال "أهل الهجن على اطلاع كامل بالمطايا صاحبات الإنجازات والرموز وما حققته من جوائز وأرقام من مهرجان ولي العهد للهجن في أغسطس الماضي، المطايا أصبحت أكثر وضوحا للراغبين في الشراء، مرت على الأقل بخمس بطولات محلية وبعض المهرجانات والبطولات في المنطقة".

وأضاف "هذا سبب ارتفاع سعرها ووصولها إلى أرقام كبيرة ودخول مزايدات، هذا المهرجان سيشهد سوق انتقالات كبيرة". وتشارك في أشواط المهرجان 6869 مطية، مقسمة لفئات حقايق 2575، لقايا 1782، جذاع 1143، ثنايا 706، حيل 342، وزمول 321 مطية.

من جهته، قال لـ "الاقتصادية" محمد البلوي نائب رئيس الاتحاد السعودي للهجن، "في هذا المهرجان بالذات لا تقل القيمة السوقية للمطايا المشاركة في الأشواط المتقدمة عن 600 ألف ريال، وقد توجد بينهم مطايا نخبة يرغب المالك في مشاركتها وتتجاوز قيمتها السوقية أكثر من ذلك بكثير وتصل حتى لخمسة ملايين ريال".

وأضاف الخبير في رياضة الهجن، "ما يخص المطايا المشاركة في أشواط الرموز التي تنافس على سيف خادم الحرمين الشريفين للنقاط تصل قيمة بعضها إلى أكثر من خمسة ملايين والأغلب إلى عشرة ملايين ريال".

وأوضح البلوي، أنه سبق أن عرض على ملاك هجن النخبة أكثر من عشرة ملايين ريال في المطية الواحدة، وبيعت وفي مهرجان ولي العهد للهجن في الطائف وصلت بعض العروض لبعض مطايا النخبة مبالغ كبيرة من بينها 25 مليون ريال في مطية واحده ورفض ملاكها".