توسعة ملعب «أولد ترافورد» تكلف 800 مليون استرليني

يطمح الملياردير جيم راتكليف في أن يصبح ملعب أولد ترافورد "ويمبلي الشمال"، في مشروع قيمته ملياري جنيه استرليني على أن يمول جزئيا من الحكومة لإعادة بناء مانشستر يونايتد المتدهور. وقال رجل الأعمال البريطاني، "أريد أن يصبح ملعب أولد ترافورد مكانا مبهرا ومتطورا".

ويوصف الملياردير البريطاني البالغ من العمر71 عاما، بأنه "رجل في عجلة من أمره" منذ موافقته على صفقة للحصول على حصة قدرها 25% في النادي الذي دعمه طوال حياته، وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن راتكليف وفريقه أجروا حوارا مع آندي بورنهام عمدة مانشستر، والهدف من ذلك هو إنشاء مكان مميز عالميا ينافس ويمبلي ويتسع لـ90 ألف متفرج.

مصادر حكومية قالت لـ"ديلي ميل"، إن مجرد ضخ الأموال لعملاق الدوري الإنجليزي أمر غير مرجح إلى حد كبير، حيث يمكن أن تأتي المساعدة في شكل إعفاءات ضريبية وأنظمة تخطيط مخففة في منطقة إعادة تطوير واسعة تمتد حتى قناة مانشستر للسفن وتربط أولد ترافورد.

ولم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بشأن ما إذا كانت إعادة تطوير ملعب أولد ترافورد أو إنشاء مكان جديد في المساحة المتبقية، لكن هناك تقارير عن تكلفة توسيع الملعب الذي افتتح عام 1910، قد تبلغ 800 مليون جنية استرليني، حيث يتسع الملعب حاليا لـ74 ألف شخص، في حين قد تتراوح تكلفة البناء الجديد بين مليار وملياري جنيه استرليني.