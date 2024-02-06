إيرادات فرق دوري روشن السعودي تقفز 300 % في عام

سجل دوري روشن السعودي في نسخته الحالية، زيادة في إيرادات أنديته من استثمار بيع لاعبيه، بنسبة 300 % عن الموسم الماضي، وفق أرقام إيرادات 10 أندية أعلنت تفاصيل صفقاتها المالية إضافة لنادي الباطن من دوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى.

ونجحت الفرق العشرة إلى جانب الباطن، من تحقيق إيرادات بلغت 68.3 مليون يورو (275.5 مليون ريال) وذلك بزيادة 51.375 مليون يورو (200.7 مليون ريال) عن الموسم السابق.

والموسم الماضي من المسابقة، سجلت الأندية المعلنة إيرادات بلغت 17.018 مليون يورو (68.5 مليون ريال) وفق الأرقام والاحصائيات من موقع "ترانسفير ماركت" المختص بانتقالات اللاعبين وقيمهم السوقية.

وتصدر الشباب قائمة أندية المسابقة بإيرادات 19.2 مليون يورو، يليه التعاون بـ 16.53 مليون يورو، ثم الاتفاق ثالثاً بـ 11.72 مليون يورو، وهي الأندية الثلاثة فقط التي حصدت أكثر من 10 ملايين يورو.

رابعا جاء الفتح بـ 9.83 مليون يورو، يليه ضمك 2.74 مليون يورو، أبها 1.98 مليون يورو، الأهلي 1.74 مليون يورو، النصر 1.52 مليون يورو، الهلال 1.38 مليون يورو، الباطن 985 ألف يورو، وأخيرا الاتحاد 750 ألف يورو.