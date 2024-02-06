الاتحاد الدولي لـ "الاقتصادية": لم تحدد آلية حضور مونديال 2026 إن كان بتأشيرة الدول أو هوية المشجع المجانية

سيحتاج المشجع السعودي الراغب في حضور مباريات نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك دفع 1121 ريالا للحصول على تأشيرات الدخول للدول المستضيفة للمونديال إلا إذا تم العمل بآلية الدخول في مونديالي 2018 و2020.

وأكد لـ "الاقتصادية" الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنه لم يتحدد حتى الآن كيفية حضور مباريات النسخة الـ23 من العرس العالمي، حيث تنطلق مباريات دور المجموعات في الـ11 من يونيو على أن تقام المباراة النهائية في الـ19 من يوليو.

وتبلغ قيمة تأشيرة دخول الأراضي الأمريكية 694 ريالا، تأشيرة دخول الأراضي الكندية 236 ريالا، وتأشيرة دخول الأراضي المكسيكية 191 ريالا.

وكانت نسختا 2018 في روسيا، و2022 في قطر قد شهدت السماح بدخول المشجعين دون رسوم "مجانا" بشرط الحصول على "هوية المشجع" أو بطاقة هيا المرتبطة بحصول المشجعين على تذاكر مباريات المونديال.

وكشف الـ"فيفا" أنه سيعلن مزيدا من التفاصيل حول آلية الحصول على التأشيرة المتعلقة بحجز تذاكر كأس العالم قريبا، وقال "يرجى ملاحظة أن إجراءات التأشيرة تقع ضمن نطاق الدول المضيفة ذات الصلة".

وقدم الـ"فيفا" نصيحة للمشجعين الذين قد يحتاجون إلى تأشيرة بالاتصال بالدول المضيفة المعنية في أقرب وقت ممكن، وتسجيل اهتمامهم عبر صفحة تذاكر كأس العالم 2026 للحصول على أحدث المعلومات".

من جهته، ستتحمل الاتحادات المتأهلة منتخباتها لمونديال 2026 تكاليف السفر الدولي لوفده إلى المكان أو إلى أقرب مطار دولي إضافة إلى تكاليف الطعام والسكن والمصروفات النثرية، فيما تتحمل الاتحادات المستضيفة للمونديال تكاليف النقل الداخلي للوفد الرسمي بأكمله.

وأوضح الـ"فيفا" أنه سيخصم من مستحقات الاتحاد من إجمالي الإيرادات نهاية البطولة في حالة تم دفع أي تكاليف مستحقة على الاتحاد الزائر.

