مبابي يتخلى عن 100 مليون يورو للانضمام إلى حلمه ريال مدريد نهاية الموسم

في 2022 ظهرت أنباء عن قرب انضمام مبابي إلى مدريد لكنه أعلن تمديد عقده مع باريس. "رويترز"

قالت تقارير إعلامية اليوم، إن قائد منتخب فرنسا الأول لكرة القدم كيليان مبابي سينضم إلى ريال مدريد الإسباني عندما ينتهي عقده الحالي مع ناديه باريس سان جيرمان بطل فرنسا في نهاية الموسم الحالي.

وبحسب "لو باريزيان"، و"إي إس بي إن"، فإن النجم الفرنسي البالغ 25 عاما، سيعلن عن اتفاق مبدئي مع العملاق الإسباني ريال مدريد بطل أوروبا 14 مرة، الأسبوع المقبل، حيث أكد سابقا، أنه لن يجدد عقده مع النادي الباريسي عند انتهائه منتصف موسم 2024، ما يسمح له بالانتقال لفريق آخر مجانا

وكانت تقارير في سبتمبر الماضي، أشارت إلى إن مبابي وافق على التنازل عن مكافأة الولاء لباريس سان جيرمان والتي تصل إلى 100 مليون يورو، مقابل السماح له بمغادرة النادي كلاعب حر.

وفي 2022، تحدثت تقارير كثيرة عن قرب انضمام مبابي إلى ريال مدريد لكنه أعلن تمديد عقده مع سان جيرمان قبل أسابيع فقط من موعد فتح باب الانتقالات.