295.4 مليون دولار القيمة السوقية لـ 4 منتخبات تأهلت لنصف نهائي كأس آسيا

أسدل الستار مساء أمس السبت، على منافسات الدور ربع النهائي للنسخة الـ18 من بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم "قطر 2023"، بتأهل منتخب قطر، حامل اللقب وصاحب الأرض والجمهور.

وأكمل منتخب قطر عقد الدور قبل النهائي لمسابقة كأس آسيا 2023، حيث لحق بركب كل من المتأهلين، الأردن، كوريا الجنوبية، وإيران.

وشهد دور نصف نهائي البطولة الآسيوية تواجد منتخبين عربيين فقط، وهما: منتخب الأردن ومنتخب قطر، فيما ودعت منتخبات؛ السعودية والإمارات وفلسطين والبحرين إلى جانب منتخب سوريا، من دور ربع النهائي في كأس آسيا.

تبلغ القيمة السوقية للأربع المنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي كأس آسيا لكرة القدم، 295.4 مليون دولار، كان النصيب الأكبر للمنتخب الكوري بـ 208.5 مليون دولار، ثم إيران 55.1 مليون دولار، تليها قطر 17.1 مليون دولار، وأخيرا، الأردن 14.7 مليون دولار.

وأعلن الاتحاد الآسيوي أن جوائز كأس آسيا لكرة القدم تبلغ تسعة ملايين دولار، حيث سيحصد بطل كأس آسيا على مبلغ خمسة ملايين دولار، والوصيف مليوني دولار، والمنتخبان اللذان يصلان إلى نصف النهائي على مليون دولار لكل منهما.

ويلعب نصف نهائي البطولة الثلاثاء المقبل بين منتخب الأردن وكوريا الجنوبية، فيما يلتقي يوم الأربعاء منتخبا إيران وقطر المستضيفة.