غداً الكشف عن مدن الـ 104 مباراة في مونديال 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنه سيكشف على الهواء مباشرة، غدا الأحد جدول وإقامة مباريات نهائيات كأس العالم 2026 عبر 25 قناة حول العالم إضافة إلى منصات الـ "فيفا" على مواقع البحث والتواصل الاجتماعي.

وستستضيف النسخة الـ 23 بشكل مشترك 16 مدينة في ثلاث دول في أمريكا الشمالية، هي: كندا، المكسيك والولايات المتحدة، حيث ستكون البطولة الأولى التي تستضيفها ثلاث دول.

وسيسدل الستار عن مستضيفي الـ 104 مباراة في المونديال المقبل، ويشمل ذلك المباريات الافتتاحية في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، ومواقع مباريات دور المجموعات للمنتخبات المضيفة إضافة إلى مكان إقامة المباراة النهائية، والذي تم تأكيده في مدينة ميامي.