توقعات بانتعاش سوق الهواتف الذكية وحجم مبيعات يصل إلى 9.7 مليار دولار للربع الجاري

تشير التوقعات التجارية لشركة كوالكوم الأمريكية لتكنولوجيا وخدمات الهواتف المحمولة إلى انتعاش في سوق الهواتف الذكية الراكد أخيرا.

وتوقعت كوالكوم، اليوم الخميس، حجم مبيعات يتراوح بين 8.9 و9.7 مليار دولار للربع الجاري حيث أصدرت نتائجها للربع الأول. ويتماشى هذا مع توقعات المحللين الذين توقعوا متوسط 9.36 مليار دولار.

وتوفر كوالكوم أجهزة مودم الجيل الخامس للاتصال بشبكة الهاتف المحمول في أجهزة "آيفون" لشركة "أبل"، إضافة إلى المعالجات في عديد من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد" من "جوجل".

كما أثر الانخفاض في مبيعات الهواتف الذكية خلال الأعوام الأخيرة في أعمال شركة الرقائق. وفي الربع المالي الأول المنتهي في نهاية ديسمبر، ارتفع حجم المبيعات بنسبة 5% على أساس سنوي إلى 9.9 مليار دولار. وقفزت الأرباح بنسبة 24% إلى 2.77 مليار دولار، حسبما ذكرت كوالكوم بعد إغلاق البورصة الأمريكية الأربعاء.

وارتفعت مبيعات رقائق الهواتف الذكية بنسبة 16% على أساس سنوي إلى أقل بقليل من 6.7 مليار دولار.