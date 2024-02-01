"الآسيوي" يعاقب مانشيني والشهري واتحاد القدم السعودي بـ 121.8 ألف ريال

عاقبت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاتحاد السعودي والمدرب الإيطالي روبرتو مانشيني إضافة للمهاجم صالح الشهري بـ 121٬884٫76 ريال لمخالفتهم لوائح نهائيات كأس الأمم الآسيوية 2023 في قطر المتعلقة بالتعامل مع وسائل الإعلام.

وأوضح الاتحاد الآسيوي عقب اجتماع اللجنة اليوم أن قرار تغريم مدرب الأخضر بـ 10 آلاف دولار (37.5 ألف ريال)، والمهاجم الشهري بالمبلغ نفسه، بسبب تخلفهما عن إجراء مقابلة تلفزيونية مبرمجه لقناة الاتحاد الآسيوي في نفس يوم المباراة الأولى للأخضر أمام عمان في افتتاح مباريات المجموعة السادسة يوم الـ 16 من يناير الجاري ضمن دور المجموعات في البطولة.

كما غرمت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد القاري، الاتحاد السعودي بسبب فشله التأكيد على المدرب والمهاجم بإجراء المقابلتين ومخالفته للمادة الفقرات (3، 4، و8) في المادة 33 من لائحة الانضباط في البطولة.

وشدد الاتحاد القاري على أنه يجب على الاتحاد السعودي والمدرب والمهاجم تسوية الغرامة وتسديدها خلال 30 يوما من صدور القرار، حيث تم إبلاغ أطراف القرار الثلاثة بأنه في حالة تكرار انتهاك هذه الأحكام قد يقابله عقوبة أشد.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أصدر في البطولة 36 قرارا انضباطيا، قيمة مجموع مخالفاتهم 139.975 دولار (524٬92 ريال).