أندية "روشن" تسابق الزمن في اليوم الأخير وتبرم 26 صفقة شتوية

عندما دقت الساعة الـ 12، أقفلت سوق الانتقالات الشتوية أبوابها، بعد أن استمرت 30 يوما (أي ما يعادل 720 ساعة)، من الأول إلى 30 يناير الجاري، أبرمت خلالها أندية دوري روشن السعودي عددا من الصفقات المحلية والأجنبية سواء على سبيل الانتقال أو الإعارة، حيث سابقت الزمن في اليوم الأخير، وجاء النصيب الأكبر لمصلحة نادي الاتفاق (7 صفقات)، التعاون والاتحاد (5 صفقات)، والشباب (4 صفقات)، أبها (2 صفقة)، والهلال، والخليج (صفقه واحدة لكل منهما)، فيما سجل النصر لاعبا وأعاد قيد آخر.



البداية من التعاون

أفتتح التعاون سوق الانتقالات الشتوية بصفقة إبراهيم الشعيل من القادسية (انتقال مجاني) في الأول من يناير، أعقبه الخليج بالتعاقد مع ريان إدريس من نادي أوفي كريت اليوناني في الثامن من الشهر ذاته، قبل أن يعير الهلال لاعبه مصعب الجوير إلى الشباب بعدها بثلاثة أيام، أعقبها أعار الاتحاد عبد الرحمن العبود وهارون كمارا إلى الاتفاق في الـ 17 من يناير والذي شهد أيضا إعارة الاتفاق للاعبه كامل الموسى للاتحاد، ثم أعار القادسية لاعبه صالح أبو الشامات إلى التعاون في الـ 24 من يناير، وفي الـ 28 أعار الاتفاق اللاعبين أحمد الغامدي وحامد الغامدي إلى الاتحاد، وفي اليوم الأخير وقع التعاون مع محمد بكر قادما من جدة ومحمد الكويكبي من الاتفاق، والاتحاد مع الحارس محمد المحاسنة قادما من ضمك، وفواز الصقور من نادي الشباب، والشباب مع الحارس مصطفى ملائكة قادما من الفتح، والاتفاق مع خالد الغنام وعبدالله مادو، وأبها مع المدافع إبراهيم الزبيدي من نادي الأهلي.



الهلال يفتتح الصفقات الأجنبية بلودي

واستهل الهلال في الـ 17 من يناير الصفقات الأجنبية بعد أن وقع عقدا مع البرازيلي رينان لودي من مرسيليا الفرنسي، وفي الـ 18 من يناير فسخ الاتفاق عقد لاعبه الإنجليزي جوردان هندرسون بالتراضي لينتقل إلى أياكس الهولندي، أعقبه انتقال الأرجنتيني إيفير بانجيا من الشباب إلى أولد بويز في الـ 21 من يناير، وأنتقل في الـ 26 ألفارو ميدران من التعاون إلى الاتفاق بعقد يمتد لثلاث أعوام، وأعار الشباب لاعبه الأرجنتيني كريستيان جوانكا إلى التعاون.

وفي اليوم الأخير، وقع الاتفاق مع فوفانا قادما من النصر، وايكامبي قادما من أبها، بينما وقع أبها مع الكنجولي مارسيل تيسران قادما من الاتفاق بنظام الاعارة، فيما أعاد النصر قيد حارسه الكولمبي دافيد أوسبينا بعد أنه اسقطه من كشوفه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وأبرم عقدا مع الدولي الأسترالي عزيز بيهيتش لاعب نادي ملبورن سيتي الأسترالي بنظام الإعارة، ووقع الشباب مع البرازيلي فينينهو من نادي الاتفاق على سبيل الإعارة، والكرواتي راكيتيتش لاعب نادي إشبيلية الإسباني.

موسماني المدرب الوحيد المنتقل لأبها

وفي ظل الصفقات، استعان نادي أبها بالمدرب الجنوبي إفريقي بيتسو موسيماني، للإشراف على فريقه، حيث سبق له أن تولى تدريب الأهلي الموسم الماضي، إضافةً إلى عدد من الفرق العربية، منها الأهلي المصري، والوحدة الإماراتي.

وحقق موسيماني خلال مسيرته التدريبية، التي بدأت عام 2010، ثلاثة ألقابٍ لدوري أبطال إفريقيا مع صن داونز والأهلي المصري، ومثلها في بطولة كأس السوبر الإفريقي، وخمسة في الدوري الجنوب إفريقي وكأس مصر.