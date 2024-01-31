"المالية الكويتية" تكشف عن مشروع موازنة 2024-2025 بعجز مالي يبلغ 19 مليار دولار

أعلنت وزارة المالية الكويتية الثالثاء تقديم مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية القادمة 2024–2025، إلى مجلس الوزراء الذي أصدر مراسيم الإحالة إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار تتضمن إنفاقا رأسماليا يبلغ 2.29 مليار دينار (7.44 مليار دولار).

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنه من المقدر أن تسجل الموازنة العامة في السنة المالية 2024–2025، عجزا ماليا يبلغ 5.89 مليار دينار (19.1 مليار دولار)، بانخفاض 13.5 في المائة عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2024.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، أوضحت الوزارة أن إجمالي الإيرادات المقدرة تبلغ 18.7 مليار دينار (60.78 مليار دولار) بانخفاض قدره 4.1 في المائة، إذ قدرت الإيرادات النفطية عند 16.23 مليار دينار (52.75 مليار دولار) بانخفاض نسبته 5.4 في المائة.

وأضافت الوزارة أن الإيرادات غير النفطية قدرت عند 2.42 مليار دينار (7.87 مليار دولار)، بارتفاع 5.7 في المائة عن الموازنة الحالية، كما ذكرت أن إجمالي المصروفات المقدرة يبلغ 24.5 مليار دينار (79.6 مليار دولار) بانخفاض 6.6 في المائة، مبينة أن نسبة المرتبات والدعوم من إجمالي المصروفات تبلغ 79.4 في المائة ونسبة المصروفات الرأسمالية تبلغ 9.3 في المائة ونسبة المصروفات الأخرى تبلغ 11.3 في المائة.

وأفادت بأنه من المقدر أن يبلغ سعر البرميل لموازنة 2024–2025، 70 دولارا، كما أنه من المقدر أن يبلغ سعر التعادل لسد العجز المالي 90.7 دولار للبرميل.