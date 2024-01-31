مستشار قانوني لـ "الاقتصادية": غرامات المستبعدين من المنتخب السعودي 1.8 مليون ريال في حال الإدانة

سيصل إجمالي غرامات اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب السعودي لكرة القدم المشاركة في نهائيات كأس الأمم الآسيوية 2024 في قطر، مبلغ 1.8 مليون ريال في حال تم إدانتهم برفضهم تمثيل الأخضر في المعسكرات التي سبقت نهائيات كأس الأمم الآسيوية 2024 في قطر أو البطولة التي ودعها أمس أمام كوريا الجنوبية في دور الـ 16، وفقا لقانوني مختص بالقضايا الرياضية تحدث لـ"الاقتصادية".

وودع الأخضر البطولة بعد خسارته أمس من كوريا الجنوبية بضربات الترجيح 4/2 بعد انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية 1/1.

وكان الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي قد أعلن في الـ 15 من يناير الماضي أسباب استبعاد نواف العقيدي من قائمة الأخضر في البطولة القارية، فيما كشف في المؤتمر الصحافي قبل المواجهة الافتتاحية أمام عمان في البطولة سبب إبعاده إضافة لعدم ضمه سلمان الفرج، وسلطان الغنام، خالد الغنام، محمد مران، وعلي هزازي.

وقال المدرب الإيطالي "هؤلاء اللاعبين لا يريدون الانضمام للمنتخب، وهم الذين اختاروا وليس أنا، وأنهما ليس سعداء بالانضمام للمنتخب".

وأوضح لـ "الاقتصادية" المستشار القانوني سعود الرمان المختص بالقضايا الرياضية أنه يتوقع إيقاف نواف العقيدي فقط ولمدة شهرين، وقال "لأنه شارك وانضم لقائمة الأخضر في البطولة والمعسكر الأخير وعقوبته المالية لا تتجاوز 300 ألف ريال مع إنذار خطي".

وزاد "أما البقية عقوبات مالية لا تتجاوز 300 ألف ريال لكل لاعب وفق المادة 62 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين".

وأوضح الرمان أن العقوبات ستصدر من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، وقال "لأنها الجهة المختصة".

وأضاف "لابد من التحقيق مع اللاعبين أولا، وأخذ إفاداتهم حول شكوى إدارة المنتخبات، وفي حال الإدانة تتم معاقبتهم وفق ما تراه اللجنة حسب الخطأ الذي ارتكبه كل منهم".

وفي حال براءة اللاعبين وعدم إدانتهم، قال الرمان "من حق اللاعبين التوجه للجنة الانضباط والأخلاق والمطالبة بمعاقبة المدرب وفق المادة 50 من لائحة الانضباط والأخلاق بسبب الإساءة الإعلامية من قبل مدرب المنتخب، لرد الاعتبار أولا، ومعاقبته على الإساءة الإعلامية لهم حيث ستكون عقوبة المدرب إيقاف لا تتجاوز مدة عام وغرامة مالية لا تتجاوز 300 ألف ".

وأضاف "من حق اللاعبين المطالبة بتعويض مادي ومعنوي".