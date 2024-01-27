110 ملايين ريال أسعار سيارات "فورمولا إي"

تتراوح قيمة أسعار السيارات الكهربائية المشاركة في الموسم العاشر من بطولة العالم "أي بي بي للفورمولا إي" من 88 إلى 110 ملايين ريال، وفقاً لعدد من المشاركين الجولتين الثانية والثالثة، التي تحتضنها الدرعية التاريخية اليوم وغداً على "حلبة الدرعية".

وتبلغ قيمة السيارة الواحدة من أربعة إلى خمسة ملايين ريال، وذلك حسب الشركة المصنعة إضافة إلى العاكس، المحرك الكهربائي، ناقل الحركة، ووحدة تخزين الطاقة التي تحتاج لتحديث سنوي.

ويشارك في جولات وسباقات أي بي بي للفورمولا إي" 22 من نخبة السائقين، يمثلون 11 فريقًا عالميًا.

ويعمد كل فريق مشارك في سباقات السرعة الكهربائية إلى إجراء اختبارات وتحديثات سنوية خاصة للقطع الأربع، التي تمثل من 80 إلى 85 في المائة من قيمة السيارة، وذلك بعد انتهاء كل موسم في البطولة، حيث ستزيد قيمة السيارات على قيمتها في الموسم الذي يسبقه بنسب مختلفة قد تصل لـ15 في المائة للسيارة الواحدة.

وكانت "فورمولا إي" قد أعلنت الموسم الماضي توافقها مع معيار PAS 2060، الذي يمثل الشهادة الوحيدة المعترف بها دولياً للمساهمة في حيادية الكربون، لتحافظ الرياضة بذلك على اعتماد الاستدامة الرائد وتحقيق صفر صافي انبعاثات.