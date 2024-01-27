المتحدث الرسمي لهيئة العقار: رصدنا مخالفة على أحد مديري شركة استثمارية لها علاقة بالعقار وسيتم اتخاذ ما يلزم تجاهه وفقا للائحة الاستشارات والتحليلات العقارية

رصدت هيئة العقار قيام أحد مديري شركة استثمارية بتقديم آراء متصلة بالقطاع العقاري عبر وسائل الإعلام على هامش إحدى الفعاليات أخيرا.

وكانت هيئة العقار قد أصدرت أخيرا لائحة وضوابط بشأن التحليل العقاري، ولوحت بغرامات على المخالفين.

وعلق تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة عبر حسابه في منصة "إكس" على هذه المخالفة، موضحا أن هذه الممارسة تتطلب الترخيص وفقا للائحة الاستشارات والتحليلات العقارية وسيتم اتخاذ ما يلزم تجاهه، داعيا الجميع الامتثال للوائح المنظمة للقطاع العقاري.