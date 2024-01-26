3 مليون ريال متوسط رواتب سائقي "فورمولا إي"

يبلغ متوسط الراتب لسائق الفورمولا إي الكهربائية في عام 2024 حوالي 750 ألف يورو (3 مليون ريال) سنوياً، فيما يكسب أصحاب الدخل الأعلى في السلسلة الكهربائية ما بين 2.2، و2.8 مليون يورو سنويًا، وفقاً لموسوعة "روكي رود" الرياضية الأمريكية.

وظهرت أولى سلسلة منافسات بطولة العالم أي بي بي للفورمولا إي في سبتمبر من عام 2014، حيث احتضنت بكين الصينية سباق البطولة الافتتاحي، ومنذ عام 2020، أصبحت البطولة إحدى بطولات الاتحاد الدولي للسيارات، مما يجعلها أول سلسلة سباقات معتمدة ذات مقعد واحد خارج "فورمولا 1" تُمنح مكانة بطولة العالم.

وتحتضن الدرعية التاريخية اليوم وغداً الجولة الثانية والثالثة من الموسم العاشر في البطولة، وذلك للمرة السادسة على التوالي، حيث بلغ متوسط الراتب لسائق الفورمولا إي في موسم البطولة الأول حوالي 350 ألف يورو (1.4 مليون ريال).

ويشارك في الموسم العاشر 22 سائق من نخبة السائقين يمثلون 11 فريقًا.