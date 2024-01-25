كأس آسيا تخسر 59.33 مليون يورو و3 منتخبات بالعلامة الكاملة

بانتهاء الجولة الأخيرة في دور المجموعات في نهائيات أمم آسيا 2023 في قطر، تأهل 16 منتخبا إلى دور الإقصاء المؤهل إلى دور الثمانية، وتبلغ قيمتهم السوقية 785.87 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة السوقية للمنتخبات المغادرة 59.33 مليون يورو.

وتأهلت كل من قطر، طاجيكستان، أستراليا، أوزبكستان، سورية، إيران، الإمارات، فلسطين، العراق، اليابان، إندونيسيا، البحرين، كوريا الجنوبية، الأردن، السعودية، وتايلاند، فيما غادرت ثمانية منتخبات كل من: الصين، لبنان، الهند، هونج كونج، فيتنام، ماليزيا، عمان، وقيرغيزستان.



اليابان القيمة الأعلى

وتتصدر اليابان قائمة الـ 16 منتخبا المتأهلة كأعلى قيمة سوقية بـ 318 مليون يورو، كوريا الجنوبية 193 مليون يورو، إيران 51.58، أستراليا 41 مليون يورو، الإمارات 32.55 مليون يورو، أوزبكستان 25.45 مليون يورو، السعودية 23.15 مليون يورو، سورية 16.58 مليون يورو، قطر 15.90 مليون يورو، الأردن 13.65 مليون يورو، العراق 12.35 مليون يورو، البحرين 10.08 مليون يورو، تايلاند 10.5 مليون يورو، إندونيسيا 8.90 مليون يورو، طاجيكستان 6.50 مليون يورو، وأخيرا فلسطين 6.68 مليون يورو.

وفي المقابل يتصدر الصين قائمة المنتخبات التي غادرت بـ 11.33 مليون يورو، عمان 9 مليون يورو، لبنان 7.55 مليون يورو، ماليزيا 6.78 مليون يورو، الهند 6.53 مليون يورو، قيرغيرستان 6.28 مليون يورو، هونج كونج 6.03 مليون يورو، وفيتنام 5.83 مليون يورو.



ثلاثة منتخبات بالعلامة الكاملة

من 16 منتخبا تأهلوا إلى دور الـ16، كان هناك ثلاثة منتخبات فقط حصدت تسع نقاط وهي قطر، إيران، والعراق.