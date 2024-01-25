الإقالة تطول المدربين الأعلى أجرا في بطولة إفريقيا

من أصل 24 مدربا في كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في ساحل العاج، طالت الإقالة ستة مدربين من بينهم أربعة مدربين في قائمة الأعلى أجرا، بسبب سوء النتائج خلال دور المجموعات.

وافتتح البلجيكي توم سينتفيت مدرب "غامبيا" قائمة المدربين المقالين، ولحق به الإيرلندي كريس هويتون "غانا"، الفرنسي جيان لويس جاسيه "ساحل العاج"، الجزائري عادل عمروش "تنزانيا"، الجزائري جمال بالماضي "الجزائر"، وأخيرا جمال القادري "تونس".

وقبل الإقالات، يتصدر بلماضي قائمة أغلى المدربين أجرا براتب شهري يبلغ (208 آلاف يورو)، ثم البرتغالي روي فيتوريا (200 ألف يورو)، فالفرنسي جيان لويس جاسيه (108 آلاف يورو)، ثم البرتغالي جوزيه بيسيرو (70 ألف يورو)، ثم المغربي وليد الركراكي (60 ألف يورو)، ثم البلجيكي هوغو بروس (50 ألف يورو)، ثم السنغالي أليو سيسي (46 ألف يورو)، ثم الإيرلندي كريس هويتون (46 ألف يورو)، والكاميروني ريغوبيرت سونج (29 ألف يورو)، والتونسي جلال القادري (11 ألف يورو).

وخلت قائمة أغلى المدربين أجرا من الثنائي المقال سينتفيت، وعمروش.