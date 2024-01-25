الاقتصاد الأمريكي ينمو 3.3% في الربع الأخير من 2023

أصدرت وزارة التجارة الأمريكية تقريرا، اليوم، أظهر أن اقتصاد البلاد سجل معدل نمو تجاوز التوقعات في الربع الأخير من 2023.

وذكر التقرير بحسب ما جاء في "الألمانية" أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بواقع 3.3 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بارتفاع 4.9 في المائة في الربع الثالث.

كان خبراء الاقتصاد قد توقعوا أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 2 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2023.

وقالت الوزارة إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي جاء أكبر من المتوقع قد عكس زيادة في الانفاق الاستهلاكي، والصادرات، وانفاق حكومات الولايات والإدارات المحلية، والانفاق الحكومي الاتحادي، والاستثمارات في المخزون الخاص، وغيرها.