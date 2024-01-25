بأكثر من 15 مليون زائر .. "الترفيه" تحقق الرقم المستهدف لزوار موسم الرياض وتقترب من كسر نسخة 2021

علمت "الاقتصادية" أن الهيئة العامة للترفيه، نجحت في تحقيق الرقم المستهدف من زوار فعاليات النسخة الحالية من موسم الرياض 2023 قبل نهاية الموسم، وقبل بداية عدد من الفعاليات والأحداث المختلفة، حيث وضع هذا الرقم ليكون العدد الإجمالي للزوار في نهاية الموسم.

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد أعلن البارحة وصول عدد زوار فعاليات الموسم لأكثر من 15 مليون زائر من جميع أنحاء العالم.

وينتظر موسم الرياض في عامه الرابع تحقيق رقم قياسي كبير، وكسر الرقم الذي تحقق في النسخة الثانية عام 2021 بوصول زوار الموسم لأكثر من 15 مليون زائر، خاصة أن عدد من الفعاليات الكبيرة ستنطلق خلال الأيام والأسابيع المقبلة، أبرزها بطولة كأس موسم الرياض، النسخة الأولى من بطولة "موسم الرياض" للسنوكر (البلياردو الإنجليزي)،

نزالات UFC في الفنون القتالية المختلطة، ونزال الملاكمة التاريخي (five-versus-five).

وبلغ عدد زوار النسخة الأولى من موسم الرياض عام 2019 أكثر من 9.6 مليون زائر، فيما بلغ عدد زوار النسخة الثالثة عام 2022 أكثر من 13 مليون زائر.