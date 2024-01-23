ورشة عمل لاستضافة مونديال 2034 .. والتقييم في يوليو

دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الاتحاد السعودي للمشاركة في ورشة عمل "فيفا" المخصصة للاتحادات المرشحة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030، و2034 في زيورخ السويسرية، ولمدة ثلاثة أيام.

وتقرر أن يحضر ورشة العمل نحو 35 من ممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء أصحاب ملفات الترشيح من المغرب، البرتغال، وإسبانيا، إضافة إلى الاتحادات المستضيفة للذكرى المئوية للبطولة: الأرجنتين، باراغواي، وأوروغواي بجانب ملف ترشح نسخة 2034 الوحيد وهو السعودي.

ويشمل الحوار الذي أطلقه "فيفا" جلسات تفاعلية واجتماعات فردية وسلسلة لقاءات متخصصة يقدم عبرها إضاءات على أبرز المواضيع المتعلقة بعملية تقديم ملفات الترشح الخاصة بكل نسخة، وكذلك بالاحتفال المقترح بالذكرى المئوية للبطولة لنسخة 2030، ويشمل ذلك مفاهيم الاستضافة، والبنى التحتية العامة والرياضية، والخدمات، والدعم الحكومي والمسائل القانونية، وحقوق الإنسان، والاستدامة.

وقال الاتحاد الدولي: "الخطوة المقبلة في عملية تقديم الملفات التي تتسم بصرامتها، فهي تقديم الاتحادات الوطنية الأعضاء لملفاتها بحلول يوليو من عام 2024، وسيقوم بعدها "فيفا" بتقييم الملفات ونشر نتائج التقييم".

وأضاف "في حال كانت الملفات تلبي كل المتطلبات ذات الصلة، سيتخذ مؤتمر "فيفا" قراراته بتعيين الدولة أو الدول المستضيفة، كما سيقوم موقع الاتحاد الدولي بنشر كل الوثائق ذات الصلة، بما في ذلك ملفات الترشح وتقارير تقييم الملفات".