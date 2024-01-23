إنتر ميلان يتوج بكأس السوبر الإيطالي .. ويحصد 8 ملايين يورو

اقتنص فريق إنتر ميلان لكرة القدم، كأس السوبر الإيطالي بعد فوزه على نظيره نابولي في الوقت القاتل 1 / 0، أمس، على ملعب الأول بارك في الرياض.

وظفر إنتر ميلان -بطل السوبر- بجائزة مالية قدرها ثمانية ملايين يورو، ونصيب نابولي الوصيف خمسة ملايين يورو، بينما لاتسيو وفيورنتينا ثنائي نصف النهائي فنالا 1.6 مليون يورو.

وتوج إنتر باللقب للمرة الثالثة على التوالي، بعدما نجح في الفوز بالنسختين الأخيرتين أمام يوفنتوس في 2021 وضد ميلان في 2022. ويدين إنتر بالفوز إلى اللاعب لاوتارو مارتينيز؛ الذي سجل هدف المباراة الوحيد في شباك نابولي في الدقائق الأخيرة (91).

وأكمل نابولي المباراة ناقصا اللاعب جيوفاني سيميوني؛ الذي تعرض للطرد (60).

يشار إلى أن كأس السوبر الإيطالي يبلغ وزنه 7.5 كجم، ومصنوع بالكامل من الفضة. يذكر أن السعودية استضافت منافسات البطولة للمرة الرابعة، بعد أن سبقت لها استضافة نسخة عام 2018 في جدة (فاز بها يوفنتوس على حساب ميلان)، و2019 في الرياض (فاز لاتسيو على يوفنتوس)، و2022 في الرياض (فاز إنتر على ميلان).

وصعد إنتر للمباراة النهائية بعد فوزه على لاتسيو بثلاثية نظيفة، فيما انتصر نابولي بالنتيجة نفسها على فيورنتينا.