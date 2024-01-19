رديف ومختار يشاركان في مران الأخضر .. وآلام في عضلة الفخذ للدوسري

واصل المنتخب السعودي تدريباته في مقر إقامته في قطر، استعدادا لمواجهة منتخب قرغيزستان الأحد على استاد أحمد بن علي، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس آسيا 2023، حيث أجرى اللاعبون حصتهم التدريبية على "ملاعب أسباير" تحت إشراف المدرب روبرتو مانشيني، حيث بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، بعدها تمارين تكتيكية متنوعة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، اكتفى اللاعب ناصر الدوسري بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي لشعوره بآلام في عضلة الفخذ، فيما شارك الثنائي عبدالله رديف، مختار علي في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيتهما، وخصص الجهاز الفني تدريبات خاصة للحارس أحمد الكسار.

من جهة أخرى، زار الشيخ حمد آل ثاني وزير الرياضة والشباب في قطر، رئيس اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2023، مقر تدريبات الأخضر حيث كان في استقبال سعادته ياسر المسحل رئيس اتحاد القدم والأمين إبراهيم القاسم.

وجاءت زيارة آل ثاني للترحيب ببعثة الأخضر في بلدهم الثاني قطر، والوقوف على جاهزية كامل مرفقات معسكر المنتخب السعودي.

من جهته، قدم المسحل شكره وتقديره لرئيس اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2023 على الاهتمام الكبير والمتابعة المتواصلة من سعادته للمنتخبات المشاركة في كأس آسيا 2023، وهنأه على النجاح الباهر لحفل افتتاح البطولة، وثمن المسحل الجهود المبذولة من اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2023.