تراجع مبيعات المنازل في تركيا 17.5 % في 2023 بسبب أسعار الفائدة

أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي اليوم أن مبيعات المنازل في تركيا انخفضت 17.5 في المائة في 2023 مقارنة بالعام السابق، كما تراجعت المبيعات للأجانب 48.1 في المائة مع ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم.

وتصدر الروس قائمة المشترين الأجانب بشراء 10560 منزلا العام الماضي، ما يبرز عدد الأشخاص الذين سعوا للحصول على ملاذ مالي .

وأظهرت البيانات أن مبيعات المنازل انخفضت 33.4 في المائة في ديسمبر مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك جزئيا إلى تشديد السياسة النقدية وصعوبة الحصول على القروض، بحسب "رويترز".

وجرى بيع نحو 1.23 مليون منزل العام الماضي، بما في ذلك 138577 الشهر الماضي.

وأظهرت البيانات أيضا أن مبيعات الرهن العقاري انخفضت 72.3 في المائة في ديسمبر مقارنة بالعام السابق و36.6 في المائة في 2023 ككل، لتشكل 14.5 في المائة من إجمالي المبيعات خلال العام.