ناسا تكشف عن نموذج أولي للطائرة الأسرع من الصوت "إكس- 59"

قدمت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) النموذج الأولي لطائرتها الجديدة الأسرع من الصوت "إكس- 59" بشكل علني لأول مرة.

وتم الكشف عن الطائرة، التي يبلغ طولها نحو 30 مترا، ويبلغ طول جناحيها نحو عشرة أمتار، في موقع تابع لشركة لوكهيد مارتن، متعهدة وزارة الدفاع، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وبثت وكالة ناسا صورا حية لإزاحة الستار عن الطائرة عبر الإنترنت.

وتشكل الطائرة حجر الزاوية لمهمة ناسا (كويست) "كوايت سوبر سونيك تكنولوجي" أو (التكنولوجيا الأسرع من الصوت الهادئة). ومن المقرر القيام بأول اختبارات طيران للطائرة فوق مناطق محددة من الولايات المتحدة في وقت لاحق من العام الجاري، وسيتم خلالها جمع مزيد من البيانات بحسب "الألمانية".