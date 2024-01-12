أسعار شحن الحاويات تقفز بسبب اضطرابات البحر الأحمر

قال مسؤولون بقطاع الشحن اليوم إن أسعار شحن الحاويات عبر المسارات العالمية الرئيسية قفزت هذا الأسبوع، إذ أثارت الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية على اليمن مخاوف من إطالة أمد الاضطرابات على صعيد التجارة العالمية بالبحر الأحمر، وهو واحد من أكثر المسارات البحرية ازدحاما في العالم.

وبحسب "رويترز"، نفذت طائرات حربية وسفن وغواصات أمريكية وبريطانية عشرات الهجمات على أنحاء اليمن خلال الليل ردا على مهاجمة قوات جماعة الحوثي حركة الشحن في البحر الأحمر، وهو ما يوسع رقعة الصراع الناجم عن الحرب في فلسطين في أنحاء المنطقة.

وتتجنب أغلب سفن الحاويات المرور في قناة السويس القريبة، وهي طريق مختصر من آسيا إلى أوروبا يمر خلاله ما يقرب من ثلث شحنات سفن الحاويات. وأدى التصعيد الأخير إلى إثارة المخاوف من أن تتجنبه أيضا ناقلات النفط وناقلات البضائع السائبة، التي تنقل سلعا حيوية مثل الحبوب، وهو ما يهدد بجولة جديدة من التضخم العالمي.

وارتفع مؤشر شنغهاي القياسي للشحن بالحاويات بأكثر من 16 في المائة على أساس أسبوعي اليوم إلى 2206 نقاط. وارتفع المؤشر الذي يقيس الأسعار "الفورية" للشحن بالحاويات من موانئ الصين 114 في المائة منذ منتصف ديسمبر.

وقالت شركة كلاركسونز الرائدة في وساطة السفن إن أسعار الشحن في المسار من شنغهاي إلى أوروبا صعدت 8.1 في المائة إلى 3103 دولارات لكل حاوية 20 قدما اليوم مقارنة بأسبوع مضى، بينما قفز سعر شحن الحاويات إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة 43.2 في المائة إلى 3974 دولارا لكل حاوية 40 قدما على أساس أسبوعي.

وقال بيتر ساند كبير المحللين لدى منصة زينيتا للشحن اليوم "كلما طالت مدة الأزمة، زادت الاضطرابات التي ستحدثها في شحن البضائع بحرا في أنحاء العالم وستستمر التكاليف في الارتفاع".

وأضاف "أمامنا أشهر لا أسابيع أو أيام قبل أن تصل هذه الأزمة إلى حل من أي نوع"، مشيرا إلى الصراع الآخذ في التفاقم.