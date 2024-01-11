رابطة الهواة تعتمد لائحة البطولات التنشيطية وتسجيل اللاعبين

عقد مجلس إدارة رابطة الهواة لكرة القدم، برئاسة عادل الفقي، اجتماعه الـ40 في المدينة المنورة، اعتمد خلاله لائحة البطولات التنشيطية بشكلها الجديد الذي سيبدأ 1 مارس 2024.

واعتمد ما رفعته اللجنة الفنية بتعديل تسجيل اللاعبين في قوائم الفرقاء بدءا من موسم 2025 بإضافة خمسة لاعبين تحت 21 عاما بشكل إجباري، بحيث يشارك ثلاثة لاعبين منهم في الملعب.

كما اعتمد المجلس ما رفعته لجنة المسابقات بأن يكون موسم 2025 موسما تصنيفيا للفرقاء، بحيث يكون اعتماد دوري نقطي لكل رابطة لدرجتين حسب ما يرفع تفصيلا من لجنة المسابقات وفق زيادة إعداد الفرقاء في موسم 2024 لكل رابطة.

وقدم المجلس شكره لياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم والأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم على دعمهم ومتابعتهم لأعمال الرابطة وبطولة الأبطال للهواة 2023، ولجميع رؤساء الروابط الفرعية الذين انتهت فترة تكليفهم، وكذلك اللجنة التنفيذية المشرفة على بطولة الأبطال للهواة 2023 برئاسة أحمد سهلي على العمل المميز الذي قدم خلال فترة إقامتها في جميع مدن المملكة.