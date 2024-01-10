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رسومات بيانية وإنفوجرافيك

2023 العام الأكثر حرارة في العالم على الإطلاق

2023 العام الأكثر حرارة في العالم على الإطلاق

"الاقتصادية" من الرياض 
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