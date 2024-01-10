"ساما" : طرح "مسودة القواعد العامة لمنتجات الادخار لدى البنوك" لطلب المرئيات

طرح البنك المركزي السعودي "ساما"، مشروع "مسودة القواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك والمصارف" لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين، وذلك عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

ويستهدف المشروع، إيجاد إطار عام للمنتجات الادخارية المقدمة من البنوك والمصارف، مما يسهم في تشجيع البنوك والمصارف على طرح المنتجات الادخارية، وتحفيز استفادة العملاء منها، إلى جانب تشجيع التخطيط المالي في المجتمع وتمكينه.

وستستقبل الملاحظات على المسودة على مدى 15 يوما، لتتم دراسة المرئيات والملاحظات بعد انتهاء المهلة المحددة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية لها.