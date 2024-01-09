صقور نجد بطلا للسعودية 2023 في الهوكي

اختتمت منافسات بطولة النخبة الأولى التي نظمت تحت إشراف الإتحاد السعودي للهوكي، يوم الجمعة على ملاعب نادي الشباب، حيث توجت ريهام العجروش عضو مجلس إدارة الإتحاد، فريق صقور نجد بكأس البطولة والميداليات الذهبية وأصبح بطل المملكة لـ 2023، وحصل فريق جدة يونايتد على المركز الثاني بينما جاء فريق اساطير العرب بالمركز الثالث.

وبعد أداء متميز من فريق صقور نجد، أستطاع اللاعب محمد سمير حصوله على جائزة أفضل لاعب في البطولة، وحقق اللاعب احمد نبيل على جائزة أفضل حارس مرمى، وجاءت جائزة هداف البطولة للاعب خالد محفوظ برصيد 8 أهداف.

وأشارت ريهام العجروش لأهمية هذه البطولة وتأثيرها الإيجابي في نمو رياضة الهوكي لخلق روح التنافس بين ممارسين رياضة هوكي الميدان، مشيرة إلى أن هذه البطولة حققت أهدافها المرجوة ويأتي ذلك ضمن سلسلة من بطولات الموسم السابق، مؤكده باستمرار الإتحاد في تنظيم هذه البطولات التنافسية.